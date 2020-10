Call of Duty Black Ops Cold War: boom di cheaters sulla beta (Di domenica 18 ottobre 2020) La beta di Call of Duty Black Ops: Cold War ha un grave problema: i cheaters. Treyarch corre ai ripari proponendo una soluzione momentanea Il secondo weekend della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War è iniziato e i cheat sulla versione PC la fanno già da padrone. Questa situazione sta decisamente compromettendo il cross-play del titolo in questione. Si sa: i bari sono inevitabili in qualsiasi gioco multiplayer. Ecco il rimedio momentaneo di Treyarch per porre a freno i cheaters che infestano la beta di Call of Duty Black Ops: Cold War sulla ... Leggi su tuttotek (Di domenica 18 ottobre 2020) LadiofOps:War ha un grave problema: i. Treyarch corre ai ripari proponendo una soluzione momentanea Il secondo weekend delladiofOpsWar è iniziato e i cheatversione PC la fanno già da padrone. Questa situazione sta decisamente compromettendo il cross-play del titolo in questione. Si sa: i bari sono inevitabili in qualsiasi gioco multiplayer. Ecco il rimedio momentaneo di Treyarch per porre a freno iche infestano ladiofOps:War...

csgo_botword : RT @Hatsune_miku_56: Voici le Programme de la semaine du 19/10/2020 au 25/10/2020 : Lundi : Bus Simulator 18 Mardi : Rocket League Mercred… - Hatsune_miku_56 : Voici le Programme de la semaine du 19/10/2020 au 25/10/2020 : Lundi : Bus Simulator 18 Mardi : Rocket League Merc… - lazarolampe : A darle duro al Call of Duty Mobile ?? - infoitscienza : Call of Duty Black Ops Cold War è solo in beta ma i cheater PC rendono già insopportabile il cross-play - PlayStationBit : Tanti auguri #CODMobile! @Activision #freetoplay -