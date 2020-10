Calciomercato Cagliari | idea Schelotto tra gli svincolati

(Di domenica 18 ottobre 2020): il club sardo starebbe pensando di tesserare EzequielIlè terminato, ma ilsarebbe ancora alla ricerca di rinforzi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club sardo avrebbe infatti messo gli occhi su Ezequiel. L’italo-argentino è svincolato e quindi tesserabile al di fuori della finestra di mercato. Ilsta pensando di metterlo sotto contratto. Presto dovrebbe arrivare la decisione definitiva. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Cagliari, nelle prossime ore attesa la decisione su #Schelotto - GennaroMastroi3 : Il @CagliariCalcio sta valutando la possibilità di ingaggiare lo svincolato @GalgoSchelotto! #Cagliari #Calciomercato #SerieATIM - sportli26181512 : Il Cagliari valuta Schelotto: Svincolatosi al termine della passata stagione, per l'ex-Inter...… - calciomercatoit : ?? #TorinoCagliari - Il commento di #Giampaolo: 'Strada in salita' - sportli26181512 : Cagliari, le pagelle di CM: Simeone bomber vero, Nandez superlativo: Torino-Cagliari 2-3 Cragno 6: travolte Lukic..… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

Torino-Cagliari, la sintesi del match. Il match tra Torino e Cagliari ha dato grande spettacolo alle 15.00. I granata passano in vantaggio grazie alla rete di Belotti su calcio di ...Cinque partite disputate quest'oggi in Serie A e non sono mancati i gol (ben 28) e le emozioni con una classifica che ora inizia a prendere forma ...