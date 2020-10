Cagliari | Di Francesco | “Il presidente mi ha chiesto di dare un’identità Felice di essere tornato alla vittoria”

(Di domenica 18 ottobre 2020) Eusebio Dianalizza la prima vittoria sulla panchina del: "Abbiamo preparato una variante tattica offensiva per far male sulle fasce, Zappa ha fatto bene. Abbiamo preso gol con troppa superficialità ma sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto, stiamo crescendo. Sottil mi ha mostrato disponibilità, è venuto qui per migliorarsi e con umiltà, gli manca un po' di fase realizzativa ma ci lavoreremo. Anche Zappa ha giocato con personalità, con qualche piccolo errore e tante cose fatte bene, ma fa parte del percorso di crescita. I risultati sono importanti perchè aiutano a creare autostima, sono entrato subito in sintonia con il club. Mi è statodiun'identità e una mentalità a questa squadra, i risultati arriveranno e ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Francesco

A Giampaolo non basta Belotti. Al Torino non basta il solo Belotti, che come sempre è l’unico a reggere la squadra, e perde ancora in questa Serie A, stavolta contro il Cagliari. Eusebio Di Francesco ...La reazione della squadra di Di Francesco non si fa attendere e dopo una occasione in mischia con Simeone, al 12' arriva il pareggio grazie al gol di Joao Pedro, lesto sottomisura sull’invito di ...