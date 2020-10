Bologna-Sassuolo, De Zerbi: “Berardi è diverso dagli altri” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Sono felice per il risultato, se c’è la voglia di fare gioco alla fine si è ripagati. Se vogliamo puntare a qualcosa in più dobbiamo continuare così. Fino ad un certo punto della gara eravamo sotto giustamente, dobbiamo migliorare in fisicità”. Così il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi ha commentato la vittoria in rimonta contro il Bologna per 4-3, match valevole per la quarta giornata di campionato. “Tutto questo è frutto del lavoro che ha fatto la società, ma ancora non abbiamo fatto niente. Ci sono state solo quattro partite, quindi dobbiamo stare con i piedi per terra – ha proseguito l’allenatore neroverde ai microfoni di Dazn – Berardi? Ha un grande talento, è diverso dagli altri sia come ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) “Sono felice per il risultato, se c’è la voglia di fare gioco alla fine si è ripagati. Se vogliamo puntare a qualcosa in più dobbiamo continuare così. Fino ad un certo punto della gara eravamo sotto giustamente, dobbiamo migliorare in fisicità”. Così il tecnico del, Roberto Deha commentato la vittoria in rimonta contro ilper 4-3, match valevole per la quarta giornata di campionato. “Tutto questo è frutto del lavoro che ha fatto la società, ma ancora non abbiamo fatto niente. Ci sono state solo quattro partite, quindi dobbiamo stare con i piedi per terra – ha proseguito l’allenatore neroverde ai microfoni di Dazn – Berardi? Ha un grande talento, èaltri sia come ...

DAZN_IT : 09' - Bologna Sassuolo 1-0 18' - Bologna Sassuolo 1-1 39' - Bologna Sassuolo 2-1 60' - Bologna Sassuolo 3-1 64' - B… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Sassuolo 3-4, autorete di Tomiyasu T. (BOL) - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Bologna 3-4* Sassuolo *(o.g Tomiyasu 77’) #SSFootball - khafra_peru : RT @BonettiESPN: Remarkable scenes in Bologna vs. Sassuolo!! 60' – Bologna 3-1 Sassuolo 90' – Bologna 3-4 Sassuolo And suddenly Sassuolo… - CeBarteMora : RT @Elcuadernodetu1: Final | Bologna 3-4 Sassuolo #SerieA????? #ECDTuto -