Xbox Series X e oltre, Microsoft sta già pensando alla prossima console (Di sabato 17 ottobre 2020) Durante una recente intervista con Kotaku, Phil Spencer ha avuto modo di rispondere ad una serie di domande riguardanti Xbox Series X, la nuova generazione e il futuro di Microsoft. Fra queste domande, ne abbiamo anche una legata ad un confronto con PlayStation 5, la quale può essere interpretata anche come una mezza conferma per l'arrivo di una eventuale console "mid-gen".La nuova console Sony sarà anche meno potente di Xbox Series X, ma dispone di un asso nella manica: un SSD veloce quasi il doppio di quello della console Microsoft. Per cercare di ovviare a questo divario, Microsoft introdurrà un aggiornamento hardware per avere una console in grado di eguagliare in ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 ottobre 2020) Durante una recente intervista con Kotaku, Phil Spencer ha avuto modo di rispondere ad una serie di domande riguardantiX, la nuova generazione e il futuro di. Fra queste domande, ne abbiamo anche una legata ad un confronto con PlayStation 5, la quale può essere interpretata anche come una mezza conferma per l'arrivo di una eventuale"mid-gen".La nuovaSony sarà anche meno potente diX, ma dispone di un asso nella manica: un SSD veloce quasi il doppio di quello della. Per cercare di ovviare a questo divario,introdurrà un aggiornamento hardware per avere unain grado di eguagliare in ...

XboxItalia : Sogna assieme a noi. Sogna mondi di gioco dal realismo vibrante. Sogna di giocare alla velocità della luce. Sogn… - Nextplayer_it : Secondo Phil Spencer, Xbox Series S venderà più unità di Series X - Eurogamer_it : #XboxSeriesX e oltre, Microsoft sta già pensando alla prossima console. - infoitscienza : Xbox One farà girare i titoli Xbox Series X grazie a xCloud? Assolutamente possibile per Phil Spencer - infoitscienza : Xbox Series S avrà caricamenti più veloci di Series X in molte occasioni -