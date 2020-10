Week end 17-18 ottobre a Firenze e dintorni: spettacoli, eventi, mostre (Di sabato 17 ottobre 2020) Le prime due Giornate FAI d'autunno, l'inaugurazione della stagione 2020-2021 degli Amici della musica, Suoni riflessi, I Concerti al Cenacolo de L'Homme Armé, il Festival della liuteria toscana, il Finger Food Festival, Floralia, la Sagra del Marrone e dei frutti del Sottobosco a Palazzuolo sul Senio Leggi su firenzepost (Di sabato 17 ottobre 2020) Le prime due Giornate FAI d'autunno, l'inaugurazione della stagione 2020-2021 degli Amici della musica, Suoni riflessi, I Concerti al Cenacolo de L'Homme Armé, il Festival della liuteria toscana, il Finger Food Festival, Floralia, la Sagra del Marrone e dei frutti del Sottobosco a Palazzuolo sul Senio

WeCinema : Week end al cinema: con Dev Patel e @NotTildaSwinton nella brillante commedia 'La vita straordinaria di David Coppe… - TgLa7 : #Covid #DeLuca annuncia: coprifuoco in #Campania nel week end di #Halloween - virginiaraggi : Vanno avanti i controlli della Polizia Locale per la sicurezza in città. Durante questo week end, le pattuglie in p… - selfieamatoria1 : RT @DanielaBottare2: Oggi è sabato e i bambini sono a scuola, evvai che il mio culo fa festa Siamo giuste 6, senza cazzo ma abbiamo cose be… - reirartist95 : #buonsabato a tutti voi! Passate un week end di relax e serenità.. Nonostante tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : Week end Festival della Valtellina, Girotondo di storie, castagne e… il week-end in provincia BergamoNews.it Covid, nuovo Dpcm entro lunedì. Stretta su sport, ristoranti e coprifuoco: ecco le misure

Ecco cosa prevede. Una chiusura dei locali (ristoranti, bar, pub) tra le 22 e le 23, da modulare con la "strettà maggiore" nei week end, potrebbe essere una delle misure contenute nel nuovo Dpcm con ...

Pallamano – La European Cup chiama: Mestrino affronta oggi le ucraine del Real di Mykolaïv sul neutro di Capodistria

Il match si disputerà a porte chiuse, ma sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma ehfTV (www.ehftv.com).ITALIANE IN EUROPEAN CUP FEMMINILE- Questo sarebbe dovuto essere anche il week-end di Cassano ...

Ecco cosa prevede. Una chiusura dei locali (ristoranti, bar, pub) tra le 22 e le 23, da modulare con la "strettà maggiore" nei week end, potrebbe essere una delle misure contenute nel nuovo Dpcm con ...Il match si disputerà a porte chiuse, ma sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma ehfTV (www.ehftv.com).ITALIANE IN EUROPEAN CUP FEMMINILE- Questo sarebbe dovuto essere anche il week-end di Cassano ...