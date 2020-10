Tullio Solenghi e Maria Ermachkova – Samba – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono la seconda coppia ad esibirsi nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020. L’attore approfitta della clip settimanale per raccontare un po’ della sua vita a due con la moglie Laura. Ha potuto girare il mondo solo perchè c’era lei ad aspettarlo a casa. “Ci siamo conosciuti casualmente”, racconta Tullio Solenghi, “siamo andati alla prima lezione di Filosofia e non abbiamo più seguito nessun’altra lezione”. Marito e moglie hannod eciso quasi subito di avere un figlio, ma hanno dovuto attendere otto anni prima di scegliere per l’adozione internazionale. Ed è stato lì che Laura è rimasta incinta della prima ... Leggi su giornal (Di sabato 17 ottobre 2020)sono la seconda coppia ad esibirsi nella quinta puntata dicon le. L’attore approfitta della clip settimanale per raccontare un po’ della sua vita a due con la moglie Laura. Ha potuto girare il mondo solo perchè c’era lei ad aspettarlo a casa. “Ci siamo conosciuti casualmente”, racconta, “siamo andati alla prima lezione di Filosofia e non abbiamo più seguito nessun’altra lezione”. Marito e moglie hannod eciso quasi subito di avere un figlio, ma hanno dovuto attendere otto anni prima di scegliere per l’adozione internazionale. Ed è stato lì che Laura è rimasta incinta della prima ...

