Stato-Regioni, si tratta sul prossimo Dpcm. Le Regioni frenano su coprifuoco e smart working, mediazione in vista sugli arrivi a scuola scaglionati (Di sabato 17 ottobre 2020) Nessuna decisione, per il momento. E un tavolo ancora aperto. L’appuntamento è rinviato a quando (domani mattina?) governo e Regioni si riuniranno nuovamente per trovare la quadra sulle nuove misure da mettere in campo per contenere i contagi di Coronavirus nel paese: quasi 11mila in sole 24 ore. Nel frattempo nel pomeriggio i governatori di regione stanno facendo il punto, tra proposte e criticità, in vista di quanto l’esecutivo pensa di mettere in campo nel nuovo Dpcm previsto per le prossime ore, mentre il ministro della Salute Roberto Speranza incontra il Comitato Tecnico Scientifico. E’ ormai un dato di fatto che la seconda ondata riguardi l’intero territorio nazionale (la Lombardia è sempre “in testa”, ma i casi sono più distribuiti rispetto a ... Leggi su open.online (Di sabato 17 ottobre 2020) Nessuna decisione, per il momento. E un tavolo ancora aperto. L’appuntamento è rinviato a quando (domani mattina?) governo esi riuniranno nuovamente per trovare la quadra sulle nuove misure da mettere in campo per contenere i contagi di Coronavirus nel paese: quasi 11mila in sole 24 ore. Nel frattempo nel pomeriggio i governatori di regione stanno facendo il punto, tra proposte e criticità, indi quanto l’esecutivo pensa di mettere in campo nel nuovoprevisto per le prossime ore, mentre il ministro della Salute Roberto Speranza incontra il Comitato Tecnico Scientifico. E’ ormai un dato di fatto che la seconda ondata riguardi l’intero territorio nazionale (la Lombardia è sempre “in testa”, ma i casi sono più distribuiti rispetto a ...

luigidimaio : In questa fase serve massima collaborazione tra le istituzioni, serve dialogo tra maggioranza e opposizioni. No a s… - WRicciardi : Gestione dell'emergenza. Il giurista Mirabelli: 'Tra Stato e Regioni c'è un problema di competenze' | AgenSIR - SimoneCosimi : Se le terapie intensive sono già in crisi in 10 regioni ADESSO, cosa - di grazia e di preciso - è stato fatto in qu… - Open_gol : Stato-Regioni, si tratta sul prossimo Dpcm. Le Regioni frenano su coprifuoco e smart working, mediazione in vista s… - AdmirMalaj : RT @WRicciardi: Gestione dell'emergenza. Il giurista Mirabelli: 'Tra Stato e Regioni c'è un problema di competenze' | AgenSIR -

Ultime Notizie dalla rete : Stato Regioni Stato-Regioni, Boccia: "A volte confronto duro ma continuare su strada collaborazione" Il Tempo METEO validità 7 giorni. Arriva l’anticiclone, OTTOBRATA al Centro-Sud

Avremo ancora annuvolamenti irregolari sulle regioni del basso Tirreno ... aree prealpine e pedemontane tra Lombardia e Triveneto. Non ci saranno fenomeni in questa prima fase, ma tra martedì e ...

Tpl, M5S: “I cittadini devono viaggiare in sicurezza. Era necessaria una pianificazione prima dell’inizio dell’anno scolastico”

di ragazzi ammassati per prendere l’autobus o il treno sia per andare a scuola, che per tornare a casa terminate le lezioni. Ci attendiamo ora un maggiore coordinamento tra il Ministero dei Trasporti ...

Avremo ancora annuvolamenti irregolari sulle regioni del basso Tirreno ... aree prealpine e pedemontane tra Lombardia e Triveneto. Non ci saranno fenomeni in questa prima fase, ma tra martedì e ...di ragazzi ammassati per prendere l’autobus o il treno sia per andare a scuola, che per tornare a casa terminate le lezioni. Ci attendiamo ora un maggiore coordinamento tra il Ministero dei Trasporti ...