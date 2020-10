Serie A quarta giornata primo punto del Crotone con il gol di Simy su rigore contro una mediocre Juventus (Di sabato 17 ottobre 2020) Crotone 1 Juventus 1 Marcatori: 12° Simy ( R), 21° Morata Crotone (3-5-2): Cordaz, Mallagan, Marrone, Luperto (Golemic), Pereira (Rispoli), Cigarini, Molina, Vulic (Silicardi), Reca, Messias, Simy. All. Stroppa Juventus (3-4-3): Buffon, Danilo, Bonucci, Demiral, Portanova (Cuadrado), Rabiot, Arthur (Rabiot), Frabotta, Chiesa, Morata, Kulusevski (Bernardeschi). All. Pirlo Arbitro: Fourneau di Roma1 Assistenti: Lo Cicero – Cecconi Quarto giudice:Pezzuto Addetti Var: Abisso – Longo Ammoniti:Cicarini, Portanova, Kulusewsky, Reca, Espulsi: Chiesa 59° Angoli:5 a 5 Recupero: 7 minuti Un minuto di raccoglimento per onorare la memoria della presidente della Calabria, Iole Santelli, prima ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 17 ottobre 2020)1 Marcatori: 12°( R), 21° Morata(3-5-2): Cordaz, Mallagan, Marrone, Luperto (Golemic), Pereira (Rispoli), Cigarini, Molina, Vulic (Silicardi), Reca, Messias,. All. Stroppa(3-4-3): Buffon, Danilo, Bonucci, Demiral, Portanova (Cuadrado), Rabiot, Arthur (Rabiot), Frabotta, Chiesa, Morata, Kulusevski (Bernardeschi). All. Pirlo Arbitro: Fourneau di Roma1 Assistenti: Lo Cicero – Cecconi Quarto giudice:Pezzuto Addetti Var: Abisso – Longo Ammoniti:Cicarini, Portanova, Kulusewsky, Reca, Espulsi: Chiesa 59° Angoli:5 a 5 Recupero: 7 minuti Un minuto di raccoglimento per onorare la memoria della presidente della Calabria, Iole Santelli, prima ...

Simy evita alla Juve di vincere per la seconda volta. Dopo tre anni e per la quarta volta in forma ufficiale, l’Ezio Scida ha ospitato la Signora del calcio Italiano. Novità di quest’ultimo incontro: ...

Nel posticipo del sabato della quarta giornata di Serie A si affrontano Crotone e Juventus, con i bianconeri che tornano in campo dopo il tanto discusso 3-0 a tavolino ottenuto contro il Napoli. Pirlo ...

