Quale futuro per il cristianesimo nell’Europa di domani? (Di sabato 17 ottobre 2020) Che cosa l’Europa del domani abbia in serbo per il cristianesimo è ampiamente intuibile già oggi: la civiltà che, più di ogni altra al mondo, è stata forgiata e plasmata dal messaggio senza tempo di Gesù di Nazareth ha voltato le spalle al proprio passato e sta costruendosi una nuova identità, post-cristiana. Dinamiche demografiche, come … Quale futuro per il cristianesimo nell’Europa di domani? InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 17 ottobre 2020) Che cosa l’Europa delabbia in serbo per ilè ampiamente intuibile già oggi: la civiltà che, più di ogni altra al mondo, è stata forgiata e plasmata dal messaggio senza tempo di Gesù di Nazareth ha voltato le spalle al proprio passato e sta costruendosi una nuova identità, post-cristiana. Dinamiche demografiche, come …per ilnell’Europa di? InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Quale futuro A venti anni dalla legge 328: quale futuro per il sociale? IlFaroOnline.it La decapitazione di Parigi e l'identikit dei "nichilisti della Jihad"

Non si tratta solo di diseredati senza futuro, ma anche di giovani provenienti da famiglie ... dei siti legati alla galassia dell’estremismo islamico, per mezzo dei quali sia l’Isis che al-Qaeda ...

The Flash, Grant Gustin vuole interpretare un altro supereroe in futuro: "Mi piace l'idea"

Noto a tutti per il ruolo di Flash all'interno dell'Arrowverse, Grant Gustin potrebbe non essersi affatto stancato del ruolo di supereroe.

