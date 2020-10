Podio internazionale per il concorso ' Un Talento per la scarpa' | i vincitori e gli eventi

Aeroclubitalia : Aeromodellismo, 14° Trofeo Open Internazionale Città di Capannori - Sul gradino più alto del podio per categoria:… -

Ultime Notizie dalla rete : Podio internazionale

CesenaToday

Spunta la Borsa nelle aspettative di Chiara Ferragni. Così come l'ingresso all'interno di una grande realtà del lusso. L'influencer, in un'intervista a L'Economia del Corriere, ha infatti raccontato c ...Si tratta della seconda vittoria in carriera per Bassino, dopo quella nel gigante di Killington del 2019, e addirittura il podio numero 40 per Federica Brignone, entrata ormai nell'Olimpo dello sci in ...