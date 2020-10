Parrucchieri e centri estetici restano aperti, il governo riflette su palestre e piscine (Di sabato 17 ottobre 2020) Parrucchieri e centri estetici non dovrebbero essere toccati dal nuovo Dpcm, mentre per le palestre e le piscine l'opzione chiusura per l'emergenza coronavirus resta in piedi. È quanto trapela da fonti di governo, mentre si sta lavorando alle nuove misure e a breve inizierà una nuova riunione del Cts, convocata alle 17. Al vaglio sono inoltre gli sport di contatto dilettantistici, su cui sono attese nuove norme, anche relativamente all'affluenza di pubblico negli impianti sportivi. L'Aicast, Associazione Industria Commercio Artigianato Servizi e Turismo, attraverso il presidente nazionale Antonino Della Notte, ha scritto ad alcuni ministri del governo in carica per evidenziare l'allarme nel comparto dell'estetica maschile e femminile. Le preoccupazioni ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 ottobre 2020)non dovrebbero essere toccati dal nuovo Dpcm, mentre per lee lel'opzione chiusura per l'emergenza coronavirus resta in piedi. È quanto trapela da fonti di, mentre si sta lavorando alle nuove misure e a breve inizierà una nuova riunione del Cts, convocata alle 17. Al vaglio sono inoltre gli sport di contatto dilettantistici, su cui sono attese nuove norme, anche relativamente all'affluenza di pubblico negli impianti sportivi. L'Aicast, Associazione Industria Commercio Artigianato Servizi e Turismo, attraverso il presidente nazionale Antonino Della Notte, ha scritto ad alcuni ministri delin carica per evidenziare l'allarme nel comparto dell'estetica maschile e femminile. Le preoccupazioni ...

