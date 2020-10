Papa Francesco, la brutta notizia foco fa (Di sabato 17 ottobre 2020) Un nuovo caso di positività al Coronavirus in Vaticano e proprio a Casa Santa Marta dove risiede Papa Francesco. A renderlo noto il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Nei giorni scorsi i tre casi positivi tra residenti e cittadini dello Stato della Città del Vaticano sono guariti. Nel frattempo è stato individuato un altro caso di positività al COVID19 tra i residenti dello Stato, a cui si aggiungono i positivi riscontrati tra le Guardie Svizzere”, è stato il suo bilancio di questa seconda ondata che ha colpito anche la Santa Sede. Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede, ha chiarito Bruni. “Si ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 ottobre 2020) Un nuovo caso di positività al Coronavirus in Vaticano e proprio a Casa Santa Marta dove risiede. A renderlo noto il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Nei giorni scorsi i tre casi positivi tra residenti e cittadini dello Stato della Città del Vaticano sono guariti. Nel frattempo è stato individuato un altro caso di positività al COVID19 tra i residenti dello Stato, a cui si aggiungono i positivi riscontrati tra le Guardie Svizzere”, è stato il suo bilancio di questa seconda ondata che ha colpito anche la Santa Sede. Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede, ha chiarito Bruni. “Si ...

