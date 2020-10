Napoli Atalanta, primo gol per Osimhen con la maglia azzurra – VIDEO (Di sabato 17 ottobre 2020) primo gol con la maglia del Napoli per Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ha calato il poker con un tiro che ha sorpreso Sportiello Prima gioia con la maglia azzurra per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha segnato il quarto gol del Napoli contro l’Atalanta con una conclusione da fuori area che ha sorpreso Sportiello. Grandissima prova dell’ex Lille, che insieme a tutto il Napoli sta letteralmente demolendo la squadra di Gasperini, irriconoscibile in questi primi 45 minuti. Le but de Osimhen !! Le placement du gardien aussi 😂pic.twitter.com/183qvDNJL8 — 🦁🖖🏾👨🏿‍💻 (@NdiayeGaindeSn1) October 17, 2020 Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020)gol con ladelper Victor: l’attaccante nigeriano ha calato il poker con un tiro che ha sorpreso Sportiello Prima gioia con laper Victor. L’attaccante nigeriano ha segnato il quarto gol delcontro l’con una conclusione da fuori area che ha sorpreso Sportiello. Grandissima prova dell’ex Lille, che insieme a tutto ilsta letteralmente demolendo la squadra di Gasperini, irriconoscibile in questi primi 45 minuti. Le but de!! Le placement du gardien aussi 😂pic.twitter.com/183qvDNJL8 — 🦁🖖🏾👨🏿‍💻 (@NdiayeGaindeSn1) October 17, 2020 Leggi ...

