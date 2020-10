Napoli-Atalanta, l’anteprima del match: Gattuso contro Gasperini, due stili a confronto. Il modulo azzurro e la scelta su Ilicic (Di sabato 17 ottobre 2020) Torna la Serie A.Finalmente, dopo la sosta per le nazionali, si riprende il campionato da dove lo si era lasciato due settimane fa circa. Con un sabato particolarmente ricco e una domenica interessante sotto tanti aspetti, è lecito attendersi - tra conferme e sorprese - una buona dose di spettacolo. Quest'ultimo, spesso e volentieri, viene regalato da Atalanta e Napoli, che alle ore 15 daranno lo start alla quarta giornata di campionato. La sfida del San Paolo - in diretta su Sky Sport Serie A - vedrà affrontarsi due compagini che vogliono proseguire l'ottimo inizio di stagione fin qui conseguito, animando ancor di più l'interessante sfida tecnico tra Gattuso e Gasperini. Designatori l'uno di un calcio votato alla difesa e alla ripartenza, l'altro al palleggio e ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) Torna la Serie A.Finalmente, dopo la sosta per le nazionali, si riprende il campionato da dove lo si era lasciato due settimane fa circa. Con un sabato particolarmente ricco e una domenica interessante sotto tanti aspetti, è lecito attendersi - tra conferme e sorprese - una buona dose di spettacolo. Quest'ultimo, spesso e volentieri, viene regalato da, che alle ore 15 daranno lo start alla quarta giornata di campionato. La sfida del San Paolo - in diretta su Sky Sport Serie A - vedrà affrontarsi due compagini che vogliono proseguire l'ottimo inizio di stagione fin qui conseguito, animando ancor di più l'interessante sfida tecnico tra. Designatori l'uno di un calcio votato alla difesa e alla ripartenza, l'altro al palleggio e ...

