Montecitorio sta cadendo sotto i colpi del Covid | ma Roberto Fico ancora non muove un dito

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 ottobre 2020) L’assedio delsta producendo una situazione ormai al limite. A questo punto oprende la situazione in mano o il Parlamento rischia di cadere, nemmeno ci fosse una rivoluzione o un attacco dal cielo. I contagiati aumentano ogni giorno. Martedì prossimo sulla piazza dici saranno i camper per effettuare i tamponi e allora si scoprirà che i malati sonodi più. Il terrore corre sul filo – era un vecchio film noir – sarebbe meglio dire che corre sulle chat dei gruppi parlamentari. In un palazzo già trasfigurato dalla “estensione” dell’Aula nel famoso Transatlantico, i conciliaboli vertono molto più sui pericoli delche sul rimpasto di governo o ...