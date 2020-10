Mondiali mezza maratona 2020 | risultati gara maschile Jacob Kiplimo trionfa | Cheptegei si arrende Faniel 26mo

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) Un ugandese ha vinto idi, ma non è l’uomo che tutti si aspettavano alla vigilia. I favori del pronostico erano per Joshua, fresco di record mondiale dei 10000 metri e sulla carta imbattibile sui 21,097 km, anche se era al debutto assoluto sulla distanza. A festeggiare è stato, 19enne argento iridato in carica nel cross e oggi capace di tagliare il traguardo con l’eccellente tempo di 58:49 (record dei campionati). L’africano ha preceduto il keniano Kibiwott Kandie (58:54) e l’etiope Amedework Walelegn (59:08), mentre il già citatosi è dovuto accontentare del quarto posto (59:21). Avvio a ritmi relativamente blandi a Gdynia (Polonia) con temperatura attorno ai ...