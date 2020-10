Milano: Sala chiude i mercatini di viale Puglie, 'illegalità e assembramenti' (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di chiudere con un'ordinanza urgente i mercatini che si svolgono di domenica nella zona di viale Puglie, tra Brenta e Corvetto. "Troppa illegalità, troppo abusivismo e troppi assembramenti senza rispetto delle norme anti-Covid19", spiega la mossa il primo cittadino su Facebook. "Ho firmato - dice - due ordinanze contingibili e urgenti che chiedono ai proprietari delle aree di sospendere l‘attività dei due mercatini che si svolgono di domenica nella zona di viale Puglie". Ogni domenica, "pattuglie della polizia locale hanno presidiato il luogo e ogni volta sono stati allontanati abusivi e ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 ottobre 2020), 17 ott. (Adnkronos) - Il sindaco di, Giuseppe, ha deciso dire con un'ordinanza urgente iche si svolgono di domenica nella zona di, tra Brenta e Corvetto. "Troppa;, troppo abusivismo e troppisenza rispetto delle norme anti-Covid19", spiega la mossa il primo cittadino su Facebook. "Ho firmato - dice - due ordinanze contingibili e urgenti che chiedono ai proprietari delle aree di sospendere l‘attività dei dueche si svolgono di domenica nella zona di". Ogni domenica, "pattuglie della polizia locale hanno presidiato il luogo e ogni volta sono stati allontanati abusivi e ...

