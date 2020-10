Meghan Markle nella bufera: accusata di aver copiato un discorso (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovi guai per Meghan Markle che è finita nella bufera con l’accusa di aver copiato un discorso. Non c’è pace per la moglie di Harry che, anche negli Stati Uniti, non sta avendo vita facile. Dopo aver abbandonato la Corona i Sussex hanno avviato un nuovo business: realizzano degli speech online a pagamento che arrivano a costare migliaia di euro. Qualche giorno fa Meghan ha preso parte al Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, un meeting online con un costo del biglietto di 1500 euro. Nel corso del suo discorso l’ex star di Suits ha criticato i social network e l’uso di questi strumenti nella società moderna. Lo speech ha emozionato ... Leggi su dilei (Di sabato 17 ottobre 2020) Nuovi guai perche è finitacon l’accusa diun. Non c’è pace per la moglie di Harry che, anche negli Stati Uniti, non sta avendo vita facile. Dopoabbandonato la Corona i Sussex hanno avviato un nuovo business: realizzano degli speech online a pagamento che arrivano a costare migliaia di euro. Qualche giorno faha preso parte al Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, un meeting online con un costo del biglietto di 1500 euro. Nel corso del suol’ex star di Suits ha criticato i social network e l’uso di questi strumentisocietà moderna. Lo speech ha emozionato ...

