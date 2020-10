LIVE Musetti-Djere, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: si comincia (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Musetti frettoloso in questa circostanza prova immediatamente a chiudere lo scambio col rovescio lungo linea che si spegne in rete. 30-0 Servizio e dritto lungo linea di Musetti, il recupero di Djere è larghissimo. 15-0 Musetti spinge bene entra con i piedi in campo e trova il dritto lungo linea vincente. 1-0 BREAK Musetti! Partenza fulminea dell’azzurro!!!!! 15-40 Buon servizio del serbo che sbaglia il dritto seguente. 15-30 Prima al centro vincente del serbo. 0-30 Stecca completamente il rovescio Djere in uscita dal servizio. 0-15 Buonissimo scambio chiuso con un gran colpo di rovescio di Musetti! SI comincia! Al servizio Djere! 11.05 Ultime ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15frettoloso in questa circostanza prova immediatamente a chiudere lo scambio col rovescio lungo linea che si spegne in rete. 30-0 Servizio e dritto lungo linea di, il recupero diè larghissimo. 15-0spinge bene entra con i piedi in campo e trova il dritto lungo linea vincente. 1-0 BREAK! Partenza fulminea dell’azzurro!!!!! 15-40 Buon servizio del serbo che sbaglia il dritto seguente. 15-30 Prima al centro vincente del serbo. 0-30 Stecca completamente il rovescioin uscita dal servizio. 0-15 Buonissimo scambio chiuso con un gran colpo di rovescio di! SI! Al servizio! 11.05 Ultime ...

livetennisit : ATP Sardegna: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato (LIVE) - Deiana_Luca9 : RT @SuperTennisTv: Sabato di semifinali al Forte Village Sardegna Open e al St. Petersburg Open! ?11:00 Musetti ?? Djere ?12:30 Petrovic ??… - SuperTennisTv : Sabato di semifinali al Forte Village Sardegna Open e al St. Petersburg Open! ?11:00 Musetti ?? Djere ?12:30 Petrov… - NBC_Sports_N : Lorenzo Musetti vs Laslo Djere >>> - lorenzofares : Sabato vi racconto live su @SuperTennisTv le due semifinali del #sardiniaopen ???? 11.00: #Musetti ???? vs Djere ???? 1… -