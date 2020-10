Liga 2020 2021 | Getafe batte Barcellona 1-0 | la decide Mata su rigore

(Di sabato 17 ottobre 2020) Al Coliseum Alfonso Perez arriva una vittoria prestigiosa e importante da parte delche sconfigge ilper 1-0. Are l’incontro èdirettamente su calcio dial 56′ di fronte a una prestazione deludente da parte dei blaugrana. Oltre 70% di possesso palla ma solo un tiro in porta: tanti passaggi e scarsa finalizzazione da parte dei ragazzi di Koeman che incassano il primo ko in quattro gare. Per il, invece, si tratta della terza vittoria in cinque gare: 10 punti in classifica come Real Madrid, Cadice e Granada.

SkySport : Barcellona, dalla Spagna: 'I giocatori rifiutano la riduzione degli stipendi' - ligabue : Dalle 21.00 in streaming su @repubblica! Dal palco del Teatro Asioli di Correggio (RE) Liga si racconta, insieme a… - sportface2016 : #Liga | #Getafe batte #Barcellona, la decide #Mata su rigore - cassapronostici : Scommessa pronta 3. Liga Germania martedì 20 ottobre 2020 - ETGazzetta : #Liga, Che #Cadice! #Real k.o. in casa. #Suarez gol: l'#Atletico vince -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020

Celta Vigo, García: “Soddisfatto del lavoro della squadra. Peccato per il risultato” - Il tecnico parla dopo lo 0-2 con l’Atletico Madrid ...Nel campo dove si allena il Madrid non aveva mai perso in questo 2020, e in casa in Liga non cadeva in casa dal maggio 2019, due stagioni fa. Il Cadice, che ha giocato una partita in più, raggiunge il ...