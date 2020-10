Il negazionista Zangrillo è clinicamente scomparso. Il medico di Berlusconi predicava la morte del Coronavirus. Partita la seconda ondata se ne sono perse le tracce (Di sabato 17 ottobre 2020) Vi ricordate Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e pro rettore del San Raffaele di Milano? Durante il periodo di (relativa) tregua estiva, nei mesi di giugno-luglio, si era reso famoso per affermazioni che gli stessi suoi colleghi avevano contestato: “Il virus? Non fa più danni”. Insomma era un fautore della scomparsa clinica del Covid e questo suo atteggiamento disinvolto aveva dato la stura a frotte di negazionisti che inneggiavano in maniera demente a fantomatiche “dittature sanitarie”. Era – per loro – tutta una montatura mediatica ordita dai capi politici mondiali, la Cia, le banche e la finanza demoplutocratica che voleva creare dei “cittadini schiavi”. Abbiamo sentito tutti queste stupidaggini in giro. Il primo segnale che però non solo il virus ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 ottobre 2020) Vi ricordate Albertopersonale di Silvioe pro rettore del San Raffaele di Milano? Durante il periodo di (relativa) tregua estiva, nei mesi di giugno-luglio, si era reso famoso per affermazioni che gli stessi suoi colleghi avevano contestato: “Il virus? Non fa più danni”. Insomma era un fautore della scomparsa clinica del Covid e questo suo atteggiamento disinvolto aveva dato la stura a frotte di negazionisti che inneggiavano in maniera demente a fantomatiche “dittature sanitarie”. Era – per loro – tutta una montatura mediatica ordita dai capi politici mondiali, la Cia, le banche e la finanza demoplutocratica che voleva creare dei “cittadini schiavi”. Abbiamo sentito tutti queste stupidaggini in giro. Il primo segnale che però non solo il virus ...

black76i : RT @LilianaArmato: Al convegno negazionista al Senato. 27/7 Salvini senza #mascherina: “Non ce l’ho e non la metto”. Sgarbi: “Non c’è più C… - CriCristinaCri : RT @LilianaArmato: Al convegno negazionista al Senato. 27/7 Salvini senza #mascherina: “Non ce l’ho e non la metto”. Sgarbi: “Non c’è più C… - nonfaretardi : RT @LilianaArmato: Al convegno negazionista al Senato. 27/7 Salvini senza #mascherina: “Non ce l’ho e non la metto”. Sgarbi: “Non c’è più C… - pabba60 : RT @LilianaArmato: Al convegno negazionista al Senato. 27/7 Salvini senza #mascherina: “Non ce l’ho e non la metto”. Sgarbi: “Non c’è più C… - unadivoi : RT @LilianaArmato: Al convegno negazionista al Senato. 27/7 Salvini senza #mascherina: “Non ce l’ho e non la metto”. Sgarbi: “Non c’è più C… -