Il Napoli è stellare: Lozano trascinatore, Atalanta spazzata via 4-1 (Di sabato 17 ottobre 2020) Clamoroso al San Paolo: l'Atalanta subisce una battuta d'arresto inaspettata, non tanto per il risultato, quanto per lo scarto enorme. Finisce 4-1 per il Napoli di Gennaro Gattuso, impeccabile dal primo all'ultimo momento contro la Dea. Si tratta di un k.o. pesante per i nerazzurri che rischiano di perdere la vetta della classifica se il Milan dovesse fare punti nel derby. Esultano, invece, gli azzurri dopo due settimane complicate per le polemiche seguenti il mancato match contro la Juventus.IL MATCHTutti si aspettano il dinamismo a tutto campo dell'Atalanta, ma il Napoli chiude ogni spazio e punge sulle ripartenze cogliendo impreparata la difesa avversaria. Al 23' Lozano sblocca l'incontro con un comodo tap in dopo l'intervento di Sportiello su Osimhen. Passano quattro minuti e Lozano ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Clamoroso al San Paolo: l'subisce una battuta d'arresto inaspettata, non tanto per il risultato, quanto per lo scarto enorme. Finisce 4-1 per ildi Gennaro Gattuso, impeccabile dal primo all'ultimo momento contro la Dea. Si tratta di un k.o. pesante per i nerazzurri che rischiano di perdere la vetta della classifica se il Milan dovesse fare punti nel derby. Esultano, invece, gli azzurri dopo due settimane complicate per le polemiche seguenti il mancato match contro la Juventus.IL MATCHTutti si aspettano il dinamismo a tutto campo dell', ma ilchiude ogni spazio e punge sulle ripartenze cogliendo impreparata la difesa avversaria. Al 23'sblocca l'incontro con un comodo tap in dopo l'intervento di Sportiello su Osimhen. Passano quattro minuti e...

57Davide : RT @ArabaFenice1078: Un Napoli STELLARE! Oggi, semplicemente, vi amo tutti?? Grandi!?? #NapoliAtalanta #ForzaNapoliSempre #Napoli @sscnapo… - ArabaFenice1078 : Un Napoli STELLARE! Oggi, semplicemente, vi amo tutti?? Grandi!?? #NapoliAtalanta #ForzaNapoliSempre #Napoli… - gimanzi : Atalanta presa a pallate ( ma non si è impegnata ??) 1 gol subito sul campo Sky non riesce ad ammettere che il Napo… - ItaSportPress : Il Napoli è stellare: Lozano trascinatore, Atalanta spazzata via 4-1 - - AnnaRagosta : #Napoli stellare. Sono felicissima x la doppietta di Lozano e x il gol di Politano ma il gol di Vic @victorosimhen9… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli stellare Andrea Carnevale: biografia dell'attaccante che ha vinto tutto con il Napoli Diretta Napoli Il Napoli è stellare: Lozano trascinatore, Atalanta spazzata via 4-1

Finisce 4-1 per il Napoli di Gennaro Gattuso, impeccabile dal primo all’ultimo momento contro la Dea. Si tratta di un k.o. pesante per i nerazzurri che rischiano di perdere la vetta della classifica ...

Super Sunday in Serie A: Napoli ‘stellare’, Atalanta spazzata via in 45'

E in attesa del derby Inter-Milan, Sampdoria-Lazio e Crotone-Juventus, ad aprire il programma della quarta giornata è stata la sfida del San Paolo tra Napoli e Atalanta. E gli azzurri hanno ...

Finisce 4-1 per il Napoli di Gennaro Gattuso, impeccabile dal primo all’ultimo momento contro la Dea. Si tratta di un k.o. pesante per i nerazzurri che rischiano di perdere la vetta della classifica ...E in attesa del derby Inter-Milan, Sampdoria-Lazio e Crotone-Juventus, ad aprire il programma della quarta giornata è stata la sfida del San Paolo tra Napoli e Atalanta. E gli azzurri hanno ...