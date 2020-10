Giro d’Italia 2020, Pello Bilbao: “Non è stata la mia miglior prestazione a cronometro. Felice di aver conservato il 3° posto” (Di sabato 17 ottobre 2020) Pello Bilbao è uno degli sconfitti della cronometro di oggi da Conegliano a Valdobbiadene di 34,1 km. Il campione spagnolo delle prove contro era uno degli uomini di classifica che sulla carte avrebbe potuto fare meglio. Il capitano della Bahrain McLaren ha chiuso al 22° posto a 1’22” da Joao Almeida. Con la prestazione di oggi Bilbao difende la terza piazza in classifica generale ma il suo distacco lievita a 2’11”. Lo spagnolo ha parlato della prestazione nella cronometro di oggi in un video postato sui social nel quale si è comunque detto soddisfatto del risultato ottenuto: “Sono soddisfatto della prova di oggi. Forse non è stata la mia migliore ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)è uno degli sconfitti delladi oggi da Conegliano a Valdobbiadene di 34,1 km. Il campione spagnolo delle prove contro era uno degli uomini di classifica che sulla carte avrebbe potuto fare meglio. Il capitano della Bahrain McLaren ha chiuso al 22° posto a 1’22” da Joao Almeida. Con ladi oggidifende la terza piazza in classifica generale ma il suo distacco lievita a 2’11”. Lo spagnolo ha parlato dellanelladi oggi in un video postato sui social nel quale si è comunque detto soddisfatto del risultato ottenuto: “Sono soddisfatto della prova di oggi. Forse non èla miae ...

