For Honor: Ubisoft annuncia la Dominion Series (Di sabato 17 ottobre 2020) Ubisoft ha annunciato, tramite comunicato stampa, il lancio di un nuovo programma competitivo dedicato a For Honor, chiamato Dominion Series For Honor è uno dei titoli di Ubisoft che ha avuto più alti e bassi della storia dell’azienda. Nonostante questo, il titolo ha comunque ricevuto nel tempo un supporto notevole, con tanto nuovo contenuto aggiuntivo, stagioni sempre aggiornate e un arricchimento generale davvero entusiasmante. Nelle scorse ore, Ubisoft, tramite comunicato stampa, ha annunciato il lancio della Dominion Series, un nuovo programma competitivo dedicato agli utenti PC. I giocatori si sfideranno fra loro in match 4 contro 4 e il torneo inizierà a partire ... Leggi su tuttotek (Di sabato 17 ottobre 2020)hato, tramite comunicato stampa, il lancio di un nuovo programma competitivo dedicato a For, chiamatoForè uno dei titoli diche ha avuto più alti e bassi della storia dell’azienda. Nonostante questo, il titolo ha comunque ricevuto nel tempo un supporto notevole, con tanto nuovo contenuto aggiuntivo, stagioni sempre aggiornate e un arricchimento generale davvero entusiasmante. Nelle scorse ore,, tramite comunicato stampa, hato il lancio della, un nuovo programma competitivo dedicato agli utenti PC. I giocatori si sfideranno fra loro in match 4 contro 4 e il torneo inizierà a partire ...

GameSailors : Ubisoft annuncia la Dominion Series, un nuovo programma competitivo per For Honor - News - SerialGamerITA : For Honor: Ubisoft annuncia la Dominion Series, un nuovo programma competitivo per il gioco - Console_Tribe : For Honor, annunciato il nuovo programma eSport - - HDblog : RT @HDblog: For Honor si giocherà a 60fps su PlayStation 5 e Xbox Series X - NerdPool_IT : For Honor: In arrivo anche su PS5 e Xbox Series X! -