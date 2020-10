Fixer | o di quanto è cool ripararsi pc e smartphone da soli da Milano a Londra

Leggi su wired

(Di sabato 17 ottobre 2020) Bambini che riparano un pc al Restart Party di Aosta (fonte: Sarah Burgay, da Facebook)“Meglio certo che buttare, riparare”, intonava Lucio Battisti negli anni ’70. L’amico geniale, quello che “con un cacciavite in mano fa miracoli”, era il protagonista di un fortunato pezzo. Il cantautore laziale, si sa, era un ecologista ante litteram; ma, daa New York passando per, una community di insospettabili si sta allargando a macchia d’olio: è quella dei, chi ripara o – al massimo – rivende i propri device invece di mandarli in discarica. Siti web, laboratori e occasioni d’incontro per adepti e curiosi si moltiplicano: dove le restrizioni dovute al covid hanno reso impossibile incontrarsi di persona, l’appuntamento si è trasferito sul ...