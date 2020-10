Crotone-Juventus | Frabotta stupisce e Pirlo ci crede | ancora titolare?

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nella prima giornata di campionato, il mister Andreasi presenta ai tifosi schierando subito una sorpresa: Gianluca. Il classe ’99 romano ha giocato molto bene in questo avvio di stagione e si sta affermando sempre di più negli schemi del Coach. Il giovanissimo terzino, grazie anche all’infortunio di Alex Sandro, si è ritrovato catapultato dall‘U23 alla Serie A, fino all’inserimento nella lista Champions. Un salto di classe non da sottovalutare, sperando che si possa confermare. Quasi sicuramente lo vedremo in campo questa sera nella partita contro ilda. Un’altra prova di grande fiducia da parte dinei confronti di. LEGGI ANCHE: Calciomercato, arriva la firma di ...

È ormai ai titoli di coda la relazione fra Sami Khedira e la Juventus dato che Andrea Pirlo, dopo averlo escluso dalla lista Champions, non lo ha nemmeno convocato per la sfida di campionato contro il ...Scienza e Tecnologia - Covid, il giocatore romeno, era da poco ritornato dagli impegni con la nazionale Under 21. Lui non giocherà ed è in quarantena, mentre i compagni di squadra sono stati messi in ...