Chelsea, il mercato paga con Werner-Havertz. Ma la difesa è un disastro: finisce 3-3 (Di sabato 17 ottobre 2020) I gol del mercato non bastano al Chelsea per battere il Southampton. finisce 3-3 e resta enorme il rimpianto di aver sprecato un’occasione unica. Avanti per 2-0 con una doppietta di Werner, i Blues hanno subito evidenziato strafalcioni difensivi, gli stessi che hanno condizionato l’intera partita. Ings ha accorciato le distanze poco prima dell’intervallo, nella ripresa il pareggio di Saints dopo un doppio errore Zouma-Kepa. Il 3-2 firmato Havertz è stato vanificato dalla deviazione di Vestergaard in pieno recupera. finisce 3-3 in un mare di rimpianti Chelsea. Foto: twitter Chelsea L'articolo Chelsea, il mercato paga con Werner-Havertz. Ma la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) I gol delnon bastano alper battere il Southampton.3-3 e resta enorme il rimpianto di aver sprecato un’occasione unica. Avanti per 2-0 con una doppietta di, i Blues hanno subito evidenziato strafalcioni difensivi, gli stessi che hanno condizionato l’intera partita. Ings ha accorciato le distanze poco prima dell’intervallo, nella ripresa il pareggio di Saints dopo un doppio errore Zouma-Kepa. Il 3-2 firmatoè stato vanificato dalla deviazione di Vestergaard in pieno recupera.3-3 in un mare di rimpianti. Foto: twitterL'articolo, ilcon. Ma la ...

