Brexit in stallo. La scure di Moody's su BoJo (Di sabato 17 ottobre 2020) La Brexit è ancora in stallo, l'ultimo vertice europeo non ha rilevato progressi nei negoziati, mentre si avvicina la scadenza del 31 dicembre 2020, data ultima per definire le future relazioni commerciali fra Gran Bretagna e Unione Europea. Le posizioni dei negoziatori sono ancora rigide e distanti e lo scenario "no deal" appare sempre più probabile, con Londra che punta ad ottenere un trattamento sul "modello australiano", disciplinato dalle regole del WTO. E mentre la pandemia di Covid sta impattando entrambe le economie, crescita del PIL e debito, Moody's si muove e taglia il rating della Gran Bretagna, proprio in considerazione degli impatti dell'emergenza sanitaria e dell'incertezza dei negoziati. La scure di Moody's su Downing Street L'agenzia Moody's ...

