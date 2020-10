Basket, Serie A1 2020/2021: risultati e classifica (Di sabato 17 ottobre 2020) I risultati e la classifica del campionato di Serie A1 2020/2021. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito la classifica e tutti i risultati. classifica AX Armani Exchange Milano 6 Umana Reyer Venezia 4 Segafredo Virtus Bologna 4 Openjobmetis Varese 4 Allianz Trieste 4 Banco di Sardegna Sassari 4 Acqua S.Bernardo Cantù 4 Happy Casa Brindisi ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Ie ladel campionato diA1. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito lae tutti iAX Armani Exchange Milano 6 Umana Reyer Venezia 4 Segafredo Virtus Bologna 4 Openjobmetis Varese 4 Allianz Trieste 4 Banco di Sardegna Sassari 4 Acqua S.Bernardo Cantù 4 Happy Casa Brindisi ...

LegaBasketA : Dal 1970 per noi il basket è #TuttoUnAltroSport e molto di più. Uno sport unico capace di farci innamorare ogni vol… - sportface2016 : #Basket, #SerieA1 2020/2021: il resoconto di #Cremona vs #Varese - varesenews : Anticipo in Serie A: Vanoli – Openjobmetis in diretta - Nicocele1210 : Basket serie C silver regionale Lombardia: domenica 11 amichevole; giovedi notizia di giocatore positivo, venerdì l… - We_Pesaro : RT @zazoomblog: Pesaro-Trento oggi in tv: data orario e diretta streaming basket Serie A1 2020-2021 - #Pesaro-Trento #orario #diretta htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket Serie B La Nazione Serie A, anticipi: Trento, primo sorriso in campionato. Cremona batte anche Varese

Trento passa a Pesaro e da questa sera nessuna squadra è a zero punti in classifica. L’Aquila trova il primo successo in campionato guidando dal primo all’ultimo minuto. Pesaro, dopo la vittoria a ...

Basket, Serie A1 2020/2021, Pesaro-Trento 57-71: cronaca e tabellino

La quarta giornata della Serie A1 2020/2021 ha raccontato la convincente vittoria di Dolomiti Energia Trento, superiore a Carpegna Prosciutto Basket Pesaro mediante il punteggio di 57-71. Successo ...

Trento passa a Pesaro e da questa sera nessuna squadra è a zero punti in classifica. L’Aquila trova il primo successo in campionato guidando dal primo all’ultimo minuto. Pesaro, dopo la vittoria a ...La quarta giornata della Serie A1 2020/2021 ha raccontato la convincente vittoria di Dolomiti Energia Trento, superiore a Carpegna Prosciutto Basket Pesaro mediante il punteggio di 57-71. Successo ...