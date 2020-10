Barbara D’Urso è furibonda | “Devi andare in galera!” – VIDEO

Leggi su bloglive

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque,D’Urso ha mostrato la versione più furiosa di sé: chiede la galera per l’assassino Una puntata molto animata l’ultima andata in onda di Pomeriggio… Questo articoloD’Urso è: “Deviin galera!” –è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.