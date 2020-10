Volley | Superlega | il programma della 6a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020)nuovamente in campo per affrontare la sestadi campionato; 3 gare in una settimana anche per la pallavolo maschile oltre che per Serie A1 e A2 femminile, vista la 5agiocata in settimana. Scopriamo insieme il6adimaschile. Sir Safety Conad Perugia-TopCisterna – Photo Credit: Lega Pallavolo Serie A Official Facebook AccountLe partite diLa Lube Civitanova ospiterà Padova sul taraflex marchigiano; i cucinieri cercano la vittoria per non perdere la capolista Perugia, mentre la Kioene lotterà per portare a casa punti importanti come contro Monza. Al PalaPanini i Canarini attendono la Gas Sales Piacenza; Modena arriva da un turno di ...