La musica indie suona in TV: su Sky Arte va in onda Indie Jungle. Si comincia il 17 ottobre con Frah Quintale Dal 17 ottobre la prima serata di Sky Arte è dedicata alla musica dal vivo. Frah Quintale, Fulminacci, Calibro 35, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia, Colapesce e Dimartino, Selton, Lucio…

La musica indie suona in TV: su Sky Arte va in onda Indie Jungle. Si comincia il 17 ottobre con Frah Quintale Dal 17 ottobre la prima serata di Sky Arte è dedicata alla musica dal vivo. Frah Quintale, ...

Indie Jungle, 12 concerti per incontrare il pubblico a distanza

Con Frah Quintale, Fulminacci, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia e tanti altri, ha inizio Indie Jungle.

Con Frah Quintale, Fulminacci, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia e tanti altri, ha inizio Indie Jungle.