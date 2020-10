Sergio Muniz e Pago a Tale e Quale: pubblico furioso per i voti troppo bassi (Di sabato 17 ottobre 2020) È finita tra le polemiche la quinta puntata di Tale e Quale Show 2020. Il pubblico non ha gradito il trattamento riservato a Sergio Muniz e Pago. Il primo ha imitato Cat Stevens mentre il secondo Rino Gaetano. I telespettatori non hanno apprezzato i voti troppo bassi che la giuria ha riservato all’artista spagnolo. Nessuno … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 17 ottobre 2020) È finita tra le polemiche la quinta puntata diShow 2020. Ilnon ha gradito il trattamento riservato a. Il primo ha imitato Cat Stevens mentre il secondo Rino Gaetano. I telespettatori non hanno apprezzato iche la giuria ha riservato all’artista spagnolo. Nessuno … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

queenofhearts_a : @neveragioiah Si infatti, Sergio Muniz e Pago sono stati bravissimi e non mi spiego quella posizione in classifica.… - Paolazio260513 : @taleequaleshow @Carolinareyrey Doveva vincere Sergio Muniz!!! - GiadaOrls : RT @Iscaffidi23Iole: Ma Sergio Muniz è stato veramente uguale, identico, tale e quale a Cat Stevens o lo penso solo io? Non ho parole... me… - GiadaOrls : RT @wishingstar94: Anche voi pensate che Sergio Muniz venga calcolato pochissimo dalla giuria e non gli venga dato il giusto riconoscimento… - GiadaOrls : RT @gabrieles1981: Sergio muniz sottovalutatissimo stasera #taleequaleshow -

