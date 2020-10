Seconda ondata, Conte: “C’è una cosa che voglio dire agli italiani” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Seconda ondata, in Italia dopo alcune settimane tutto sommato positive il trend è peggiorato: il premier Conte ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. L’Italia e il mondo intero continuano a soffrire a causa del Coronavirus. Dopo alcune settimane decisamente positive, il trend sta peggiorando in Italia. I dati diventano giorno dopo giorno sempre peggiori: anche oggi … L'articolo Seconda ondata, Conte: “C’è una cosa che voglio dire agli italiani” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020), in Italia dopo alcune settimane tutto sommato positive il trend è peggiorato: il premierha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. L’Italia e il mondo intero continuano a soffrire a causa del Coronavirus. Dopo alcune settimane decisamente positive, il trend sta peggiorando in Italia. I dati diventano giorno dopo giorno sempre peggiori: anche oggi … L'articolo: “C’è unacheitaliani” proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Seconda ondata Covid, Conte: «Seconda ondata va affrontata senza lockdown ma con strategia mirata» Il Messaggero Istat: «La pandemia ci fa temere il bis del 1987, pochi nati come dopo Chernobyl

«Per fine anno – annuncia sempre il numero uno dell’Istat – stimiamo 49 mila decessi in più a livello nazionale nello scenario più ottimistico, 78 mila se gli effetti della seconda ondata ...

Conte, una strategia nuova e diversa: l'ipotesi anti lockdown

“Di fronte a una seconda ondata che sta coinvolgendo tanti altri Paesi siamo tutti preoccupati, perché questa seconda ondata sta stressando i sistemi sanitari e anche le economie e i tessuti ...

