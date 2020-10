Samsung Galaxy S21 potrebbe arrivare molto presto assieme a Galaxy Buds 2 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un nuovo rumor torna a parlare dell'ipotetica data di lancio di Samsung Galaxy S21 e delle cuffie Samsung Galaxy Buds 2 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un nuovo rumor torna a parlare dell'ipotetica data di lancio diS21 e delle cuffie2 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

hw_brain : Galaxy Note 9 si aggiorna alla Samsung One UI 2.5 in Europa - TuttoAndroid : Samsung Galaxy Note 9 riceve l’aggiornamento alla One UI 2.5: ecco le novità - wordweb81 : C'è già una data di uscita del #SamsungGalaxyS21 e pure le varianti colore - nhlanhlaquick : @Samsung galaxy note 20 ultra - N1K0L4_ : Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna alla OneUI 2.5! -