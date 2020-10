Programmi TV di stasera, venerdì 16 ottobre 2020. Su Rai3 Tom Hanks in «Era mio padre» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tyler Hoechlin in Era mio padre Rai1, ore 21.35: Tale e Quale Show Quinta puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti. Questa settimana Barbara Cola dovrà mettersi nei panni di Al Bano, Francesca Manzini avrà le sembianze di Jennifer Lopez, Carolina Rey si metterà alla prova con Gaia, Carmen Russo sarà Sophia Loren, Giulia Sol imiterà Alessandra Amoroso, Sergio Muniz avrà i panni di Cat Stevens, Francesco Paolantoni se la vedrà con Tony Dallara, Pago proverà il tris omaggiando Rino Gaetano, Virginio ricorderà Mango e Luca Ward si trasformerà in Amanda Lear. Tutti, come sempre, canteranno esclusivamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme saranno affiancati anche ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tyler Hoechlin in Era mioRai1, ore 21.35: Tale e Quale Show Quinta puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti. Questa settimana Barbara Cola dovrà mettersi nei panni di Al Bano, Francesca Manzini avrà le sembianze di Jennifer Lopez, Carolina Rey si metterà alla prova con Gaia, Carmen Russo sarà Sophia Loren, Giulia Sol imiterà Alessandra Amoroso, Sergio Muniz avrà i panni di Cat Stevens, Francesco Paolantoni se la vedrà con Tony Dallara, Pago proverà il tris omaggiando Rino Gaetano, Virginio ricorderà Mango e Luca Ward si trasformerà in Amanda Lear. Tutti, come sempre, canteranno esclusivamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme saranno affiancati anche ...

