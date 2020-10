Premier Conte | “Lockdown viene usato da chi non ha i mezzi | noi abbiamo una strategia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Dobbiamo evitare il lockdown, non dico che è meno pericolosa l’ondata, ma chelavorato. Dobbiamo affrontare questa ondata con strategia diversa e nuova, che non prevede più il lockdown. Il lockdownda chi non ha i”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervistato al Festival di Limes, a Genova.