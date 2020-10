Prada sempre più green, la sua Re-Nylon ora coinvolge anche l'abbigliamento (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il lancio - lo scorso anno - della prima collezione Prada Re-Nylon, in cui l'iconico tessuto della Maison veniva impiegato per una capsule collection di accessori realizzati in Nylon rigenerato, ecologico e sostenibile al 100%, ora tocca all'abbigliamento. Per l'estensione di linea, nello specifico, Prada ha ridefinito in modo sostenibile i suoi due tessuti in Nylon più rappresentativi ovvero il gabardine di Nylon, tessuto su telai da seta, resistente e lucente, e il Nylon Piuma, un Nylon fine e leggero che dà una sensazione al tatto che ricorda la seta. Entrambi i materiali sono stati impiegati per una serie di capi in cui elementi sportivi si fondono con silhouette e approcci appartenenti alla sfera ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo il lancio - lo scorso anno - della prima collezioneRe-, in cui l'iconico tessuto della Maison veniva impiegato per una capsule collection di accessori realizzati inrigenerato, ecologico e sostenibile al 100%, ora tocca all'. Per l'estensione di linea, nello specifico,ha ridefinito in modo sostenibile i suoi due tessuti in; rappresentativi ovvero il gabardine di, tessuto su telai da seta, resistente e lucente, e ilPiuma, unfine e leggero che dà una sensazione al tatto che ricorda la seta. Entrambi i materiali sono stati impiegati per una serie di capi in cui elementi sportivi si fondono con silhouette e approcci appartenenti alla sfera ...

