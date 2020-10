Pontecagnano Faiano | ancora contagi dal centro Sprar

Leggi su anteprima24

(Sa) – Sono stati rilevati cinque nuovida Covid-19 nel comune diche, come risvolto positivo della medaglia, registra anche due guarigioni. Alla luce dei nuovi casi sono in totale 33 i positivi nel comune guidato dal sindaco Giuseppe Lanzara. Come fa sapere lo stesso primo cittadino, tre casi sono riconducibili al focolaio emerso nella struttura– sistema di protezione per richiedenti asilo. Gli altri due pazienti appartengono ad un unico nucleo familiare di caso già noto. I due pazienti guariti, che erano invece ricoverati in ospedale, hanno definitivamente sconfitto il virus.