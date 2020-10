"Non credo sia auspicabile un lockdown generalizzato, ma responsabilità di tutti e tamponi rapidi" (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Non credo che un lockdown generalizzato come quello che abbiamo vissuto sia auspicabile, nè che vi siano i presupposti per adottare una misura così drastica.Ritengo piuttosto che sia fondamentale sensibilizzare i singoli sulle attenzioni necessarie in questa fase delicata. Servono tamponi rapidi”. Lo ha spiegato all’AGI Giorgio Palù, microbiologo presso l’Università di Padova, commentando i numeri degli attuali contagi.“La situazione è in via di peggioramento - sostiene l’esperto - la curva non è più lineare, ma esponenziale. Dobbiamo tuttavia considerare che, in relazione al numero di attualmente positivi, solo il 5,5 per cento si trova in ospedale, e circa lo 0,5 percento necessita di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Nonche uncome quello che abbiamo vissuto sia, nè che vi siano i presupposti per adottare una misura così drastica.Ritengo piuttosto che sia fondamentale sensibilizzare i singoli sulle attenzioni necessarie in questa fase delicata. Servono”. Lo ha spiegato all’AGI Giorgio Palù, microbiologo presso l’Università di Padova, commentando i numeri degli attuali contagi.“La situazione è in via di peggioramento - sostiene l’esperto - la curva non è più lineare, ma esponenziale. Dobbiamo tuttavia considerare che, in relazione al numero di attualmente positivi, solo il 5,5 per cento si trova in ospedale, e circa lo 0,5 percento necessita di ...

Corriere : Montesano: «Non sono negazionista, ma la mascherina è dannosa. Non credo ai medici tv» - ricpuglisi : Non credo che i mass media italiani sappiano bloccare la crescita del catastrofismo che hanno innescato. Solo la n… - borghi_claudio : @CesareSacchetti la mia linea è sempre la stessa e si confronta con il possibile. Credo che tanti che adesso fanno… - xbox_series : @DenisBroke182 @CescozTOHC non ci sara' problema per i corriere,non si sono fermati a marzo,non credo cambiera' mol… - Mauro51527007 : Più indicati a darci la dritta sono gli specialisti in 'Igiene'; non credo direbbero cose diverse da queste. Io, pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Non credo Il Presidente del Css Locatelli: “Non credo in un nuovo lockdown a Natale. Occorre identificare i focolai” Globalist.it "Non credo sia auspicabile un lockdown generalizzato, ma responsabilità di tutti e tamponi rapidi"

“Non credo che un lockdown generalizzato come quello che abbiamo vissuto sia auspicabile, nè che vi siano i presupposti per adottare una misura così drastica. Ritengo piuttosto che sia fondamentale ...

Fratelli tutti. Truffelli (Ac): “Non una visione romantica della fraternità, ma la proposta impegnativa di un cammino”

Uno dei maggiori intellettuali europei viventi, il non credente Edgar Morin, conclude un suo recente prezioso piccolo libro dedicato alla fraternità con questa considerazione: "la fraternità, mezzo pe ...

“Non credo che un lockdown generalizzato come quello che abbiamo vissuto sia auspicabile, nè che vi siano i presupposti per adottare una misura così drastica. Ritengo piuttosto che sia fondamentale ...Uno dei maggiori intellettuali europei viventi, il non credente Edgar Morin, conclude un suo recente prezioso piccolo libro dedicato alla fraternità con questa considerazione: "la fraternità, mezzo pe ...