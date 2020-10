Nimes-Psg | Florenzi ancora in gol | è suo il 2-0 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Due gol in cinque partite. Una media gol niente male quella di Alessandrocon la maglia del Psg. L’ex esterno della Roma ha firmato il 2-0 dei parigini contro ilnel match di Ligue 1 con un colpo di testa da due passi su sponda di testa di Sarabia. Dopo il momento in chiaroscuro vissuto con la Roma nelle ultime stagioni, l’azzurro sembra aver trovato la sua dimensione. E in vista degli Europei, a Mancini non può che far piacere.