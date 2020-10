Nico | la “Sacerdotessa delle tenebre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020), pseudonimo di Christa Päffgen (1938-1988), fu una cantante, attrice e modella tedesca. Artista carismatica e magnetica, divenne famosa soprattutto come collaboratrice dei Velvet Underground e musa di Andy Warhol. Ma fu anche molto altro. Con la sua voce profonda e le atmosfere gotiche e decadenti dei suoi brani, che le valsero il soprannome di “sacerdotessatenebre”, è considerata la pioniera del rock gotico. Spirito indipendente ma autodistruttivo,, per sopravvivere e dimostrare il suo vero valore, dovette reinventarsi e rinnegare il suo stesso passato., le origini di un mito Christa Päffgen, in arte, nacque a Colonia, nella Germania nazista, il 16 Ottobre del 1938. Secondo altre fonti, però, l’anno di nascita sarebbe 1941 o ...