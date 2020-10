Napoli, mamme e docenti in piazza contro De Luca: “La scuola è priorità, non un problema”. Gli studenti: “Didattica a distanza non funziona” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il mondo scolastico è sceso in piazza fuori dalla sede della regione Campania dopo la decisione del presidente Vincenzo De Luca di chiudere le scuole fino al 30 di ottobre. mamme, autisti di scuolabus e personale scolastico si sono ritrovati per protestare contro la sospensione delle attività didattiche in ogni scuola di ordine e grado, fatta eccezione per il primo anno di Università, decisa dopo la nuova ondata di contagi da Covid-19. “Il problema sono i trasporti – dicono i manifestanti – non le scuole, che invece sono molto sicure per via dei protocolli che abbiamo seguito alla lettera, e adesso vanificano così il lavoro che è stato fatto da presidi e insegnanti”. Gli scuolabus hanno sfilato per le vie della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il mondo scolastico è sceso infuori dalla sede della regione Campania dopo la decisione del presidente Vincenzo Dedi chiudere le scuole fino al 30 di ottobre., autisti dibus e personale scolastico si sono ritrovati per protestarela sospensione delle attività didattiche in ognidi ordine e grado, fatta eccezione per il primo anno di Università, decisa dopo la nuova ondata di contagi da Covid-19. “Il problema sono i trasporti – dicono i manifestanti – non le scuole, che invece sono molto sicure per via dei protocolli che abbiamo seguito alla lettera, e adesso vanificano così il lavoro che è stato fatto da presidi e insegnanti”. Glibus hanno sfilato per le vie della ...

