Mondiali di League of Legends, troppa DAMWON per DRX: secco 3-0, come l'ultima volta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il campionato mondiale 2020 di League of Legends è giunto ai quarti di finale. La prima serie è stata una rivincita della finale della LoL Champions Korea 2020 tra DAMWON Gaming e DRX. Se qualcuno si aspettava un esito diverso sarà rimasto deluso: la gara è andata esattamente allo stesso modo di quella precedente, con la netta vittoria di DAMWON per 3-0. Non è certo un caso se già al momento del sorteggio quasi tutti pronosticavano l'eliminazione di DRX. Il ricordo del precedente era ancora troppo "vivo" per immaginare qualcosa di diverso. DAMWON appariva più forte non solo a livello individuale, ma anche nella configurazione degli obiettivi su tutta la mappa. Tuttavia, durante la LoL Pro League, DRX aveva giocato buone ...

