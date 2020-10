Milano anno zero | la metropoli sta morendo e con lei tutto il settore musicale

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Credo che non sia un segreto. Chiunque di voi abbia dato negli ultimi mesi uno sguardo a un qualsiasi giornale, ascoltato un qualsiasi talk di approfondimento in tv o in radio, o magari si sia limitato a seguire i discorsi e i video sui social del sindaco di, Beppe Sala, è venuto a conoscenza del fatto che, sembrerebbe, questa la narrazione vigente,sia in agonia. Il centro è desertificato, questo ci dicono, i palazzi delle multinazionali svuotati, bar e ristoranti senza clienti, serrande dei negozi che non si sono mai alzate, mezzi semivuoti e neanche l’ombra di un turista. C’è traffico, parecchio pure, per contro i mezzi pubblici, anche a scuole iniziate rimangono vuoti. C’è una carenza incredibile di insegnanti, caratteristica in realtà presente anche gli anni scorsi, ma ...