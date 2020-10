Milan, Pioli: “Battere Inter può dare grande entusiasmo. Ibrahimovic è pronto ma…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Weekend davvero importante in quel di Milano dove Inter e Milan si daranno battaglia nel derby della Madonnina. Intervenuto in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha presentato le insidie della sfida contro i nerazzurri valida per la quarta giornata di Serie A.Le parole di Piolicaption id="attachment 996209" align="alignnone" width="452" Stefano Pioli Milan (Getty Images)/caption"Il Milan ha la propria identità e il suo modo di giocare, nel nostro lavoro gli esami non finiscono mai, ed è un esame importante e difficile. Ho avuto poco tempo a disposizione ma vale anche per i nostri avversari", ha esordito Pioli. "Derby senza tifosi? Sarà comunque una partita molto sentita che ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Weekend davvero importante in quel dio dovesi daranno battaglia nel derby della Madonnina.venuto in conferenza stampa Stefano, allenatore rossonero, ha presentato le insidie della sfida contro i nerazzurri valida per la quarta giornata di Serie A.Le parole dicaption id="attachment 996209" align="alignnone" width="452" Stefano(Getty Images)/caption"Ilha la propria identità e il suo modo di giocare, nel nostro lavoro gli esami non finiscono mai, ed è un esame importante e difficile. Ho avuto poco tempo a disposizione ma vale anche per i nostri avversari", ha esordito. "Derby senza tifosi? Sarà comunque una partita molto sentita che ...

