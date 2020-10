Matilde Brandi e la Gregoraci sparlano di Zorzi | “Se stasera urlano che Tommaso ha rotto il ‘ca’ esultiamo”

Leggi su biccy

(Di venerdì 16 ottobre 2020) A 24 dai baci e gli abbracci che hanno riservato aed Elisabettahanno iniziato a sputare veleno contro il coinquilino. Ieri sera Eli la badessa ha detto che il milanese fa sceneggiate e oggi l’ha accusato di insultare gli altri concorrenti e di mettere i tacchi per attirare l’attenzione: “Dorme tutto il giorno, quando si alza insulta, poi si mette i tacchi per avere clip in puntata”. Chesia un egocentrico alla continua ricerca di attenzioni lo penso anche io e credo che lui non neghi questi suoi aspetti palesi, ma se non altro ha dimostrato (a differenza di altri) di non essere falso, come quando ha detto a“mi stai sul ca***o“. In quell’occasione ...