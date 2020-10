Maria Stella Gelmini positiva al covid 19: “Non potrò dare un ultimo saluto a Jole” (Di venerdì 16 ottobre 2020) La morte di Jole Santelli ha lasciato un grande vuoto nella vita di tutte le persone che la conoscevano e che insieme a lei avevano fatto tante battaglie politiche. Tantissimi sono stati i messaggi da parte di chi stentava a credere alla notizia della sua morte prematura. Jole era malata si, ma non ci si aspettava un addio così improvviso. E nelle prossime ore a Cosenza, si darà un ultimo salito alla governatrice della regione Calabria. Maria Stella Gelmini avrebbe voluto essere lì, in quella terra, per salutare la sua amica. Ma non potrà farlo, è infatti risultata positiva al covid 19 e lo annuncia con un post sui social.Resterà a casa e saluterà la sua grande amica Jole a distanza, purtroppo in questo periodo, accade sempre più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 ottobre 2020) La morte di Jole Santelli ha lasciato un grande vuoto nella vita di tutte le persone che la conoscevano e che insieme a lei avevano fatto tante battaglie politiche. Tantissimi sono stati i messaggi da parte di chi stentava a credere alla notizia della sua morte prematura. Jole era malata si, ma non ci si aspettava un addio così improvviso. E nelle prossime ore a Cosenza, si darà unsalito alla governatrice della regione Calabria.avrebbe voluto essere lì, in quella terra, per salutare la sua amica. Ma non potrà farlo, è infatti risultataal19 e lo annuncia con un post sui social.Resterà a casa e saluterà la sua grande amica Jole a distanza, purtroppo in questo periodo, accade sempre più ...

Sporting club Trani, domenica l'omaggio a Morricone

Lo Sporting Club di Trani ha organizzato per domenica 18 ottobre con inizio alle ore 19,30, un concerto omaggio ad un grande compositore: Ennio Morricone. Morto a Roma lo scorso 6 luglio 2020, all&r ...

