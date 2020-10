Luca Argentero "Doc" tesoro Rai. Mediaset e La7 travolte, un botto stile Festival di Sanremo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un successo che era nell'aria. La fiction Rai Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero vola negli ascolti. La prima puntata, in onda il 15 ottobre 2020, vince con 7.435.000 di telespettatori, registrando uno share del 31.9%. Un botto. Messa ko tutta la concorrenza: Chi vuol essere Milionario? con Gerry Scotti su Canale 5 si ferma a 1.974.000 di telespettatori con il 10% di share. Invece, su Rete 4, Dritto e Rovescio raggiunge 1.122.000 di telespettatori con il 5.9% di share. E su La7, Piazzapulita sfiora il milione (precisamente 956.000 telespettatori) con uno share del 4.2%. Briciole, però, in confronto al dominio dell'ex concorrente del Grande Fratello diventato negli anni stimato attore di cinema e tv. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un successo che era nell'aria. La fiction Rai Doc – Nelle tue mani convola negli ascolti. La prima puntata, in onda il 15 ottobre 2020, vince con 7.435.000 di telespettatori, registrando uno share del 31.9%. Un. Messa ko tutta la concorrenza: Chi vuol essere Milionario? con Gerry Scotti su Canale 5 si ferma a 1.974.000 di telespettatori con il 10% di share. Invece, su Rete 4, Dritto e Rovescio raggiunge 1.122.000 di telespettatori con il 5.9% di share. E su La7, Piazzapulita sfiora il milione (precisamente 956.000 telespettatori) con uno share del 4.2%. Briciole, però, in confronto al dominio dell'ex concorrente del Grande Fratello diventato negli anni stimato attore di cinema e tv.

